Tennis

Tennis : Novak Djokovic en remet une couche sur Nick Kyrgios !

Publié le 9 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur de son premier tour à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a répondu à Nick Kyrgios, qui avait pointé du doigt son comportement lors de la pandémie.

Novak Djokovic n’a pas échappé aux critiques ces dernières semaines notamment en raison de certains de ses comportements durant la pandémie. Le Serbe a notamment reçu les attaques de Nick Kyrgios : « Je pense qu’il est très important de responsabiliser les joueurs, surtout quand il s’agit de l’un de nos leaders de notre sport. Pendant la pandémie, il a fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire. Ce n’était tout simplement pas le bon moment » avait déclaré l'Australien. Une nouvelle sortie qui a irrité Djokovic. « Je l'ai déjà dit, je pense qu'il fait du bien au sport. Il est différent. Il gère son tennis, sur le court et en dehors, à sa propre manière, authentique. Chacun a la liberté et le droit de s'exprimer comme il l'entend. Je le respecte pour son tennis. Je pense qu'il est très talentueux. Il a un jeu très costaud. Il a prouvé par le passé qu'il avait les armes pour battre les meilleurs joueurs du monde. Mais en dehors du court, je n'ai pas beaucoup de respect pour lui, pour être honnête. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, sur lui, sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il essaie de faire » a confié le joueur serbe dans un entretien à L'Equipe .

« Je ne sais pas ce qu’il recherche »