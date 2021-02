Tennis

Tennis : La réponse cinglante de Djokovic aux critiques de Kyrgios !

Publié le 7 février 2021 à 9h35 par La rédaction

Des plus critiqués dernièrement, Novak Djokovic peut compter sur plusieurs soutiens de taille mais le Serbe n'hésite pas à rétorquer lui-même, notamment quand on l'interroge sur son point de vue sur Nick Kyrgios.

« Je pense qu’il est très important de responsabiliser les joueurs, surtout quand il s’agit de l’un de nos leaders de notre sport. Pendant la pandémie, il a fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire. Ce n’était tout simplement pas le bon moment. » Dans des propos relayés par We Love Tennis , Nick Kyrgios n'a évidemment pas hésité à en rajouter quelques couches à propos d'un Novak Djokovic déjà bien critiqué ces derniers temps. Autant dire qu'entre les deux hommes, l'entente n'est pas vraiment cordiale en dehors du court. Car, même si l'un respecte l'autre en tant que tennisman, ce n'est pas le cas pour tout ce qui ne touche pas au tennis, et inversement. Et ça, Novak Djokovic l'a bien fait savoir, en réponse aux récentes critiques dont il a fait l'objet.

«En dehors du court, je n'ai pas beaucoup de respect pour lui, pour être honnête»