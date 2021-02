Tennis

Tennis : Gaël Monfils explique sa défaite à l'ATP Cup

Publié le 3 février 2021 à 10h35 par A.D.

Après le revers de Benoit Paire face à Fabio Fognini, Gaël Monfils a été battu par Matteo Berrettini. Interrogé à l'issue de la rencontre, le Parisien a analysé sa défaite face à son adversaire italien.

La France n'aura pas fait long feu à l'ATP Cup. Opposés à l'Italie pour leur première confrontation, les Bleus n'iront pas plus loin dans la compétition. En effet, Benoit Paire et Gaël Monfils se sont tous les deux inclinés en simple ce mercredi, respectivement face à Fabio Fognini et Matteo Berrettini. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Gaël Monfils a décrypté sa défaite, expliquant qu'il a été trop agressif lors de la rencontre.

«Je crois que j'ai été beaucoup trop agressif»