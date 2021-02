Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un nouveau soutien face aux polémiques !

Publié le 2 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Critiqué pour avoir pris position pour d'autres joueurs bloqués dans des conditions compliquées à l'aube de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a reçu le soutien de Jim Courier

« Certains ont besoin de rendre public tout ce qu'ils font pour aider les autres. D'autres le font de manière plus privée, sans avoir à publier ou à rendre public tout ce qu'ils font. Les appels que nous lançons pour aider les acteurs les plus défavorisés, certains d'entre nous n'ont pas besoin de vouloir en faire de la publicité. » Sans citer explicitement Novak Djokovic, Rafael Nadal s'est récemment exprimé, faisant allusion à la prise de position de Novak Djokovic. Le Serbe est en effet sorti du silence il y a quelques semaines en envoyant une lettre au patron de Tennis Australia, Craig Tiley, pour que les conditions dans lesquelles les joueurs étaient placés en vue de l'Open d'Australie puissent être quelque peu améliorées. De quoi provoquer de très nombreuses critiques. Heureusement, Novak Djokovic peut également compter sur du soutien de la part de certains joueurs comme Alexander Zverev ou encore de certains spécialistes de la petite balle jaune, à l'instar de Jim Courier.

« Ce qu’il demandait, c’était de l’aide pour les joueurs qui vont essayer de le battre à l’Open d’Australie »