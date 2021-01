Tennis

Tennis : Nadal, polémiques... Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 30 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Vivement critiqué ces dernières semaines, Novak Djokovic a pu compter sur Alexander Zverev pour mettre au clair cette situation.

« Certains ont besoin de rendre public tout ce qu'ils font pour aider les autres. D'autres le font de manière plus privée, sans avoir à publier ou à rendre public tout ce qu'ils font. Les appels que nous lançons pour aider les acteurs les plus défavorisés, certains d'entre nous n'ont pas besoin de vouloir en faire de la publicité » . Rafael Nadal a récemment livré son point de vue au micro de ESPN Tennis sur les polémiques qui n'ont cessé d'enfler du côté de l'Australie, notamment après que Novak Djokovic ait envoyé en début de quarantaine une lettre au directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, dans laquelle il proposait d'améliorer les conditions pour les joueurs et joueuses. De quoi s'attirer les critiques jugeant cette initiative mal placée. Des critiques qu'un certain Alexander Zverev a voulu contrer en expliquant les dessous de cette affaire.

« Novak a encore été présenté comme le mauvais garçon »