Tennis

Tennis : Polémiques, ambitions... Serena Williams annonce la couleur !

Publié le 28 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Actuellement en quarantaine avant d'attaquer l'Open d'Australie, Serena Williams s'est exprimée sur sa situation actuelle et sur ses ambitions.

Dans moins de deux semaines, l'Open d'Australie va débuter et Serena Williams y est une nouvelle fois engagée. À 39 ans, l'Américaine a un but ultime, et elle ne s'en cache pas, qui n'est autre que de tout faire afin de remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem. Si elle y parvient, Serena Williams, parviendrai à égaler le record de Margaret Court et ses 24 titres en Grand Chelem. Ce record, elle tente de le battre depuis 2017, année de son dernier sacre en Majeur, à l'Open d'Australie qui plus est. Avant de s'attaquer à cet objectif colossal, Serena Williams est, comme tous les autres participants engagés à l'Open d'Australie, placée en quarantaine, dans des conditions qu'elle dit comprendre parfaitement.

« Je ne joue plus que pour les Grand Chelem »