Tennis : Attaquée sur son poids, Serena Williams sort du silence !

Publié le 9 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2021 à 11h36

Une fois encore, Serena Williams est visée par des propos dégradants lancés par le Roumain Ion Triac, ancien tennisman roumain habitué à attaquer l'Américaine.

À 39 ans, Serena Williams n'est peut-être plus au top de sa forme mais l'Américaine a le mérite de continuer à performer sur les courts de tennis du monde entier. Une performance qui ne semble pas ravir tout le monde, certains estimant qu'il serait temps pour Williams de se retirer. Évidemment, libre à chacun de penser ce qu'il veut, sans pour autant être dans l'obligation d'exprimer ses opinions par le biais de propos déplacés et insultants envers l'athlète en question. En l'occurrence, Serena Williams a de nouveau eu à subir les critiques du président de la fédération roumaine de tennis, Ion Triac.

« Si elle avait un peu de décence, elle se retirerait ! »