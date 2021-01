Tennis

Tennis : Quand Roger Federer est comparé à Pete Sampras !

Publié le 6 janvier 2021 à 20h35 par A.D.

Ancienne gloire du tennis, Andy Roddick a eu l'occasion de se frotter à Roger Federer avant de tirer sa révérence. Interrogé sur le maitre à jouer suisse, l'Américain s'est enflammé, et n'a pas hésité à le comparer à la légende Pete Sampras.

Andy Roddick a défié Roger Federer à plusieurs reprises lorsqu'il était à son apogée. Et l'Américain n'a pas du tout oublié ses duels face à l'actuel numéro 5 mondial. Alors qu'il n'a été capable de battre Roger Federer qu'à trois reprises (en 24 confrontations), Andy Roddick s'est totalement enflammé sur le maitre à jouer suisse et l'a comparé à la légende américaine Pete Sampras.

«Roger Federer était le joueur le plus offensif et le plus défensif du monde»