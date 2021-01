Tennis

Tennis : Cet inquiétant constat sur le retour de Roger Federer !

Publié le 2 janvier 2021 à 16h35 par H.K.

Après avoir subi de nombreuses blessures, Roger Federer semble se préparer pour un retour en grande forme pour les Jeux Olympiques et Wimbledon. Cependant, certains champions semblent douter de son retour en forme au meilleur niveau…

Roger Federer, qui va manquer l’Open d’Australie, est plus que jamais proche de la fin de sa carrière. A 39 ans, il pourrait disputer une dernière fois les Jeux Olympiques à Tokyo, ainsi que Wimbledon, avant de raccrocher. Problème, le Suisse a connu de gros problèmes avec son genou ces derniers mois, ce qui l'a éloigné des courts. De quoi faire naitre certains doutes sur le retour de Federer à la compétition dans les prochaines semaines. D’ancien champions de tennis semblent en effet douter de sa capacité à revenir à son meilleur niveau, comme c’est le cas de Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial du double.

« Si Roger Federer manque trop de matchs, difficile de l’imaginer aller au bout »