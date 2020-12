Tennis

Tennis : Le clan Federer justifie l'impasse à l'Open d'Australie !

Publié le 29 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer devait effectuer son retour tant attendu à l'Open d'Australie, le joueur suisse ne devrait pas revenir avant fin février. Wimbledon et les Jeux olympiques feront office de point d'orgue dans sa saison.

Un an après, Roger Federer ne retrouvera pas les terrains. Le numéro 5 mondial est écarté des compétitions depuis le 30 janvier, date de son dernier match, une défaite contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. D'ailleurs, c'est sur ce même tournoi que la reprise du joueur suisse était prévue. Bien que décalé de quelques semaines, du 8 au 21 février, le Majeur australien arrivera trop tôt pour compter Roger Federer parmi les participants. Yves Allegro, proche du Maestro , a expliqué les raisons de cette impasse dans un entretien accordé au Matin . Une impasse non sans rappeler celle de Rafael Nadal lors de la dernière tournée américaine.

« Préparer ses objectifs prioritaires que sont Wimbledon et les Jeux »