Tennis

Tennis : Roger Federer de nouveau encensé pour sa carrière !

Publié le 27 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

À 39 ans, Roger Federer est de plus en plus près de la fin de sa carrière. En plus de 20 ans sur les circuits, le Suisse aura inspiré les plus grands. Et Simona Halep craint la retraite de Federer.

Après un an d’absence, Roger Federer pourrait de nouveau revenir aux affaires lors du prochain Open d’Australie. Si le Suisse est une légende vivante de part son palmarès (20 Grands Chelems) et grâce à son style révolutionnaire, Roger Federer est de plus en plus souvent contrarié par les blessures. Même si son plus grand rival, Rafael Nadal, pense qu’il pourra revenir à un niveau très compétitif, l’actuel numéro 5 mondial n’est plus aussi souverain. Mais avec une telle longévité au plus au niveau, sa force de caractère inspire le respect des plus grands.

« Quand il va prendre sa retraite, ce sera une tragédie »