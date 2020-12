Tennis

Tennis : Rafael Nadal se prononce sur le retour de Roger Federer !

Publié le 10 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer n’a plus joué depuis janvier dernier, Rafael Nadal n’est pas inquiet pour le retour de son plus grand rival.

Après une année loin des courts de tennis, Roger Federer devrait bien faire son retour en janvier prochain. À 39 ans, le Suisse a souffert d’une blessure au genou et a préféré prendre son temps, avec la crise du Coronavirus, pour revenir en forme à l’Open d’Australie 2021. Lui qui figure toujours à la 5e place du classement ATP affiche encore de gros objectifs, comme les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour son grand rival, Rafael Nadal, il n’y a pas de doute à avoir sur Roger Federer.

« Je pense qu’il va revenir en force »