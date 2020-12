Tennis

Tennis : Rafael Nadal rend hommage à Andy Murray !

Publié le 10 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il se bat pour son retour après de nombreuses blessures au cours des dernières saisons, Andy Murray a reçu le soutien de Rafael Nadal, qui lui a rendu un bel hommage.

Victime d'une grave blessure à la hanche, Andy Murray a longtemps cru ne jamais pouvoir faire son retour au haut niveau. Après quelques matchs disputés lors de cette saison 2020 pour se remettre en forme, l'Ecossais compte bien retrouver son niveau lors de la saison 2021 comme il l'a récemment déclaré : « Je pense que l’année prochaine, tout ira bien. Je dois juste m’assurer que tout est en place, et je pense qu’avec mon âge et avec ma hanche en métal, je ne peux pas vraiment me permettre d’avoir des coups de moins bien, ou d’être légèrement plus lourd que ce que je devrais être. J’ai vu de quoi j’étais capable lorsque j’ai joué cette saison » . Très apprécié de ses concurrents pour sa combativité et sa persévérance malgré toutes les étapes qu'il a traversé au cours de sa carrière, Andy Murray peut également compter sur le soutien de Rafael Nadal, qui n'a pas tari d'éloge son homologue.

« Le fait qu’il se batte pour revenir montre son amour et sa passion pour notre sport »