Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 9 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal fêtera ses 35 bougies la saison prochaine, le taureau de Majorquin ne devrait alléger son calendrier. Le numéro 2 mondial a expliqué ses plans.

Le poids de l'âge ne semble pas l'affecter, mais il est bien présent. Devenu le deuxième plus vieux vainqueur de Roland-Garros à 34 ans, Rafael Nadal est toujours le même qu'au début de sa carrière. Depuis sa révélation aux Internationaux de France en 2005, avec un sacre dès sa première participation, le taureau de Manacor pèse toujours de son empreinte sur le Grand Chelem parisien, au point même d'être devenu le joueur le plus titré du tournoi, et de loin. Le numéro 2 mondial compte 13 coupes des Mousquetaires, contre 8 pour Max Decugis et les 6 titres de Björn Borg ère Open. Surtout, le Majorquin est désormais au sommet de la hiérarchie dans les Majeurs.

« Le but est de permettre à ma carrière de se poursuivre »