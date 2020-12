Tennis

Tennis : Andre Agassi s’enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Derrière les immenses Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic n'a pas à pâlir dans la course au titre de meilleur joueur de tous les temps. Andre Agassi, qui a entraîné le Serbe entre 2017 et 2018, estime qu'il surpasse ses rivaux sur certains points.

Si Roger Federer a manqué l’essentiel de la saison 2020, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont prouvé tout au long de l’année qu’ils étaient encore au sommet. Le Serbe, une nouvelle fois vainqueur de l’Open d’Australie, a bouclé l’année numéro 1 mondial pour la 6e fois, égalant le record détenu par Pete Sampras. Et alors que le débat du « GOAT » fait rage, à l’approche des fins de carrières respectives de ses immenses champions, Novak Djokovic dispose d’un avantage de poids selon Andre Agassi, qui a été son entraîneur pendant quelques mois compliqués pour le joueur de 33 ans.

« Il a réalisé des choses qu’ils n’ont pas réussi à faire »