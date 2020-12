Tennis

Tennis : L'aveu de Rafael Nadal sur ses défaites...

Publié le 6 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Sur un court de tennis, Rafael Nadal a l'habitude de se battre jusqu'au bout pour obtenir un résultat positif. Mais la défaite n'est pas une hantise pour le numéro 2 mondial. Au contraire, pour l'Espagnol, tout est possible.

La carrière de Rafael Nadal est un exemple d'abnégation. Le taureau de Manacor a toujours défendu ses chances jusqu'à la balle de match, et cette philosophie a porté ses fruits. Entre la victoire et la défaite, le gaucher a bien plus connu le goût du succès, en attestent ses nombreux records. Joueur le plus titré en Grand Chelem, Rafael Nadal possède également le deuxième plus grand palmarès en Masters 1000. Au Rolex Paris Masters, le numéro 2 mondial est même entré dans un cercle très fermé en obtenant sa 1000e victoire sur le circuit ATP. Le Majorquin rejoint ainsi Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer dans ce millenium.

« La défaite est toujours une option, une possibilité »