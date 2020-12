Tennis

Tennis : Federer, Djokovic... Quand Nadal est écarté de la course au GOAT !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h35 par A.D.

Alors que le débat sur le GOAT fait rage, Tim Henman a donné son avis sur la question. Selon le Britannique, Novak Djokovic partirait avec un avantage sur Roger Federer, et Rafael Nadal serait hors course en raison de ses pépins physiques.

Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer ? Qui sera le GOAT lorsqu'il aura mis un terme à sa carrière ? Tim Henman a son idée sur la question. Interrogé sur le débat du meilleur joueur de tous les temps, l'ancien joueur britannique a voté en faveur de Novak Djokovic. Selon Tim Henman, l'ogre serbe devrait surpasser Roger Federer, tandis que Rafael Nadal n'aurait plus aucune chance de devenir le GOAT à cause de son genou capricieux.

«Si je devais choisir un joueur, ce serait Novak Djokovic»