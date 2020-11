Tennis

Tennis : Cette sortie forte du clan Nadal sur sa personnalité !

Publié le 30 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Reconnu comme l'un des joueurs les plus fair-play et avec une attitude remarquable, l'aura de Rafael Nadal dépasse le cadre du sportif. Son entraîneur et ami, Carlos Moya, le prouve en dévoilant les coulisses de leur collaboration.

Un combattant, un guerrier. Rafael Nadal ne refuse jamais de livrer bataille, le Majorquin se dépasse sur chaque point, sur chaque balle. Que ce soit en finale de Grand Chelem ou à l'entraînement. Féru de travail, le taureau de Manacor se remet perpétuellement en question. Sa marque de fabrique, se livrer jusqu'au bout sans ne jamais rien lâcher, a permis au numéro 2 mondial d'atteindre les sommets de son sport avec 20 Grand Chelem et un record immense à Roland-Garros avec 13 succès. Le fruit aussi d'un mental hors-norme.

« Si son égo était grand, il ne nous écouterait pas comme il le fait »