Tennis

Tennis : L'incroyable aveu de l'oncle de Rafael Nadal sur leur association !

Publié le 30 novembre 2020 à 12h35 par A.D.

Toni Nadal a entrainé Rafael Nadal pendant plusieurs années et l'a vu atteindre les sommets. Alors qu'il ne fait plus partie du staff de son neveu, Toni Nadal a avoué que cette ancienne vie ne lui manquait pas.

Toni Nadal et Rafael Nadal ont fait équipe ensemble pendant plusieurs années. Désormais occupé par son académie, l'oncle de Rafael Nadal ne regrette pas d'avoir quitté le staff du numéro 2 mondial. Interrogé sur son association avec Rafael Nadal, Toni Nadal a clairement expliqué que cette expérience d'entraineur ne lui manquait pas aujourd'hui.

«Ma vie d’avant auprès de Rafa ne me manque pas»