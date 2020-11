Tennis

Tennis : Le clan Djokovic dresse le bilan de 2020 !

Publié le 27 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

La saison 2020 désormais terminée, l’heure est au bilan ! Novak Djokovic, vainqueur de l’Open d’Australie, a bouclé l’année en tête du classement ATP pour la 6e fois. Marian Vajda s’est dit satisfait des performances de son poulain.

Après le Masters de Londres qui a vu triompher Daniil Medvedev, la saison 2020 est terminée. Une année étrange, grandement perturbée par le Coronavirus, qui a notamment vu Wimbledon annulé. Vainqueur de l’Open d’Australie en début de saison, Novak Djokovic a ajouté un 17e titre en Grand Chelem à son palmarès, avant de connaître une reprise plus frustrante. Entre autres, une disqualification à l’US Open, une claque reçue par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, et une élimination en demi-finale du Masters par Dominic Thiem dans un match épique. Des déconvenues qui n'ont pas empêché le Serbe de boucler l'année numéro un mondial.

« Il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé »