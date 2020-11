Tennis

Tennis : Andy Murray vole au secours de Novak Djokovic !

Publié le 22 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Battu en demi-finale des ATP Finals, Novak Djokovic termine sa saison sur une note négative. Le numéro 1 mondial fait face aux critiques, mais son rival Andy Murray prend sa défense.

Quintuple vainqueur des ATP Finals, Novak Djokovic aurait pu s'offrir le plus beau palmarès du tournoi en cas de victoire. Mais Roger Federer restera encore le maître des Masters avec six titres. Le numéro 1 mondial s'est incliné contre Dominic Thiem en demi-finale et a abandonné ses chances après un match complètement fou. Cette défaite assure aussi de sacrer un nouveau champion aux ATP Finals. Habitué au sommet, le Joker a laissé une impression d'inachevée en terminant sa saison, une nouvelle fois au sommet de la hiérarchie d'ailleurs.

« Vous ne pouvez pas gagner chaque semaine »