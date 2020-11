Tennis

Tennis : Zverev déçu de sa saison ? Il répond !

Publié le 20 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Éliminé des ATP Finals après sa défaite contre Novak Djokovic, Alexander Zverev voit sa saison se terminer. Avec de beaux résultats et des échecs douloureux, le joueur allemand estime avoir réalisé une belle année.

La saison 2020 aura été différente. D'abord par sa coupure provoquée par la pandémie mondiale, ensuite pour sa seconde partie amputée du public. Entre les bulles, des courts vides et un calendrier particulier, les tennismen ont dû s'adapter. Si la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros semble inéluctable chaque année et peu importe les conditions, le circuit a également accouché de résultats plus novateurs. Ainsi, un Grand Chelem a finalement échappé au Big Three pour la première fois depuis l'US Open 2017. Mieux, le monde de la petite balle jaune a sacré son premier néophyte en Majeur depuis Marin Cilic en 2014, déjà à l'US Open. Après une finale à l'Open d'Australie, Dominic Thiem est parvenu à conjurer le sort... sur le tournoi new-yorkais, décidément terre de premières. Le numéro 3 mondial est venu à bout d'Alexander Zverev, dans une finale complètement inédite.

« Beaucoup de moments difficiles, mais une bonne année »