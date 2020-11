Tennis

Tennis : Rafael Nadal s'enflamme pour sa demi-finale au Masters !

Publié le 20 novembre 2020 à 9h35 par A.D.

Grâce à sa victoire face à Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal a validé son ticket pour la demi-finale du Masters de Londres. Après son succès face au prodige grec, le Majorquin a fait part de son immense satisfaction.

Au terme d'un immense combat de trois sets, Rafael Nadal s'est imposé face à Stefanos Tsitsipas ce jeudi au Masters de Londres (6-4, 4-6, 6-2). Grâce à cette deuxième victoire en phase de groupes (après celle contre Andrey Rublev), le numéro 2 mondial s'est offert une place dans le dernier carré. Avant de retrouver Daniil Medvedev en demi-finale du Masters ce samedi, Rafael Nadal s'est totalement enflammé.

«Une bonne sensation de sentir que vous jouez bien contre les meilleurs»