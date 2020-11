Tennis

Tennis : Dominic Thiem s'enflamme après sa grande victoire contre Nadal !

Publié le 17 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur de Rafael Nadal en deux sets, Dominic Thiem s'est rapproché d'une qualification en demi-finales des ATP Finals. Le numéro 3 mondial retient surtout le haut niveau de sa partie.

Quel match ! Comme à leur habitude quand ils s'affrontent, Rafael Nadal et Dominic Thiem ont chacun livré une grande partition pour une symphonie formidable. Vainqueurs de leur premier match, les deux joueurs pouvaient faire un grand pas vers les demi-finales de ces ATP Finals. Après une énorme bataille de plus d'une heure, sans la moindre balle de break de part et d'autre, Dominic Thiem a empoché la première manche au tie-break. Bis repetita dans le deuxième set, malgré un break concédé à 3-3 et trois balles de matches manquées à 5-4. L'Autrichien a donc pris le meilleur sur Rafael Nadal après deux jeux décisifs. Un résultat dans la lignée du magnifique duel en quart de finale à l'Open d'Australie. Déjà remporté par Dominic Thiem, déjà grâce à sa solidité aux tie-breaks (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

« C'était probablement l'un des meilleurs matches que j'ai jamais joué »