Tennis

Tennis : Rafael Nadal répond à la proposition de Djokovic !

Publié le 17 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

En s’annonçant favorable à une révision des formats du Grand Chelem de 3 à 2 sets gagnants, Novak Djokovic s’est attaqué à une pierre angulaire du tennis. Plus tôt dans la semaine, Rafael Nadal s’était opposé à cette idée de réforme.

Quand il doit prendre des positions lourdes de sens, Novak Djokovic n'a pas sa langue dans sa poche. En marge de sa victoire inaugurale à l’ATP Finals, face à Diego Schwartzman le numéro un mondial s’est prononcé favorablement à un bouleversement des règles des tournois du Grand Chelem, proposant de passer à une formule en deux sets gagnants, contre trois actuellement. Si elle devait arriver, cette réforme toucherait à un monstre sacré de la balle jaune, tant les quatre événements constituent les points d’orgue de chaque saison.

« C’est l’histoire de notre sport »