Tennis : La satisfaction de Rafael Nadal après ses débuts victorieux aux Masters !

Publié le 16 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Quelques heures après la victoire de Dominic Thiem, Rafael Nadal a réussi son entrée en lice aux ATP Finals. Le numéro 2 mondial a battu Andrey Rublev au terme d'un match maîtrisé.

La chasse aux records continue. Alors que Novak Djokovic peut devenir le joueur le plus titré des ATP Finals, Rafael Nadal court après sa première victoire. L'un des rares tournois à manquer à son palmarès. En salle, le taureau de Manacor n'est pas aussi incisif que sur terre battue. D'ailleurs au Rolex Paris Masters, il a manqué quelque chose au Majorquin pour pouvoir rivaliser avec Alexander Zverev lors de sa demi-finale. Sorti en deux sets, Rafael Nadal avait à cœur de se reprendre à Londres. Et c'est ce qu'il s'est passé dimanche. Face à un Andrey Rublev sans doute timoré par ses débuts aux Masters, le numéro 2 mondial s'est idéalement lancé avec une victoire en deux manches. De quoi prendre la tête de son groupe, devant Dominic Thiem qui a eu besoin de trois sets pour venir à bout de Stefanos Tsitsipas.

« Il n'y a pas de match, mais c'est un bon début »