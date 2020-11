Tennis

Tennis : Novak Djokovic dresse le bilan de sa saison exceptionnelle !

Publié le 15 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 15 novembre 2020 à 20h38

Numéro 1 mondial en fin de saison pour la sixième fois de sa carrière, Novak Djokovic a été récompensé en marge des ATP Finals. Le Serbe en a profité pour partager sa fierté.

Et de six ! Un chiffre habituellement associé au gain d'un set que Novak Djokovic a transformé en un nouveau record. Avant son entrée en lice pour les ATP Finals lundi, le Serbe est déjà entré sur le court londonien. Assuré de terminer la saison au sommet de la hiérarchie, le Joker a reçu son trophée de numéro 1 mondial. Une sixième couronne pour égaler Pete Sampras et surtout dépasser ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, tous deux bloqués à cinq. L'accomplissement d'une saison maîtrisée. Le bilan de 39 victoires et 3 défaites pour arriver aux Masters est d'ailleurs impressionnant. D'autant que Novak Djokovic a ajouté un Grand Chelem, deux Masters 1000 et un ATP 500 à son palmarès. Du côté des revers, le joueur de 33 ans a d'abord été disqualifié à l'US Open avant de céder en finale de Roland-Garros. Seul l'échec surprise contre Lorenzo Sonego à Vienne fait un peu tâche.

« Je dois dire un grand merci à mon équipe, je suis très heureux »