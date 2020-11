Tennis

Tennis : L'incroyable bilan de Benoit Paire sur sa saison 2020 !

Publié le 15 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après une saison marquée par le Covid-19 et par les craquages à répétition de Benoît Paire, l’Avignonnais a fait le bilan de cette année à sa manière.

Après un début de saison prometteur, Benoît Paire a été stoppé en pleine ascension par la crise sanitaire du Coronavirus et son confinement. Depuis, le Français n’a pas pu disputer l’US Open, car il était positif au Covid-19, et n’a connu que de très rares victoires dont un premier tour à Roland-Garros. S’il a déjà exprimé avec ses mots qu’il souhaitait « vivement la fin de cette merde » , le 28e mondial a tiré le bilan de cette saison et souhaite déjà se fixer de nouveaux objectifs pour 2021.

« N'oubliez pas de boire à ma santé »