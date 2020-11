Tennis

Tennis : Cette légende annonce la couleur pour le retour de Federer !

Publié le 13 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après une saison 2020 où il n’a que très peu joué, Roger Federer fera son retour avec pour objectif l’Open d’Australie. À bientôt 40 ans, l’état de forme du Suisse interroge, mais Tim Henman assure qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Ce lundi à Londres débuterons les ATP Finals 2020, tournoi qui rassemble les huit meilleurs joueurs du classement mondial. Tous les grands noms de la balle jaune seront au rendez-vous, à l’exception de Roger Federer. Le numéro 4 mondial a mis de côté cette saison particulière pour se faire opérer du genou, et a d’ores et déjà prévu son retour pour l’Open d’Australie 2021. À 39 ans, et alors que la lutte fait rage pour savoir qui remportera le titre de « GOAT », la capacité du Suisse à retrouver son meilleur niveau pose question, mais Tim Henman, qui a affronté Federer à 13 reprises, semble plutôt confiant.

« Je ne me fais pas de souci »