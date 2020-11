Tennis

Tennis : Djokovic rend un vibrant hommage à Pete Sampras !

Publié le 11 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Assuré de finir en tête du classement ATP pour la sixième saison de sa carrière, Novak Djokovic s'apprête à égaler le record de son idole, Pete Sampras, et a tenu à lui rendre hommage.

A quelques jours de débuter le dernier tournoi de la saison avec les ATP Finals de Londres, où il sera opposé aux sept autres meilleurs joueurs du classement ATP, Novak Djokovic est d'ores et déjà assuré de finir la saison en tant que numéro 1 mondial, et ce pour la sixième fois de sa carrière. Une performance exceptionnelle lui permettant de rejoindre Pete Sapras, son idole, dans la légende du tennis. Alors que ce dernier a déclaré que Novak Djokovic « as tout mon respect pour avoir fini encore la saison numéro 1 » lors d'une visio-conférence organisée entre les deux hommes, le Serbe a répondu à Pete Sampras en lui rendant un bel hommage.

« Je ne sais pas comment tu l’as fait, Pete, mais j’ai un immense respect pour ça »