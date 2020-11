Tennis

Tennis : Pete Sampras envoie un message à Novak Djokovic !

Publié le 10 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

En terminant l’année numéro 1 au classement ATP pour la 6e fois de sa carrière, Novak Djokovic a égalé le record de Pete Sampras. Ces derniers ont pu échanger lors d’un live organisé par l’instance du tennis.

À quelques jours de l’ATP Finals de Londres, qui marquera la fin de cette saison 2020 particulière, Novak Djokovic est déjà assuré de terminer numéro 1 mondial. Le Serbe réalise cette prouesse pour la 6e fois de sa carrière, un record co détenu par l’Américain Pete Sampras, légende de la balle jaune. Afin de marquer le coup, l’ATP a organisé un live, où les deux géants du tennis étaient réunis et ont pu échanger. Et alors que Djokovic dévoilait précédemment toute sa fierté d’égaler son idole, ce dernier lui a renvoyé l’ascenseur.

« Donne-moi ce retour de service ! »