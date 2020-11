Tennis

Tennis : Cette grosse révélation de Roger Federer sur sa carrière

Publié le 10 novembre 2020 à 9h35 par Th.B.

Véritable référence du tennis mondial, Roger Federer a avoué ne jamais avoir imaginé un jour avoir le statut et les titres qu’il a obtenu au fil de sa riche carrière.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis de par ses trophées et son style de jeu bien à lui, Roger Federer est une icône de la balle jaune. En effet, depuis ses débuts il y a de cela plus de 20 ans, le Suisse a raflé de multiples récompenses sur les courts en obtenant au passage 20 titres de Grands Chelems. À 39 ans, Federer se rapproche doucement mais sûrement de la retraite. L’occasion pour lui de se refaire le film de sa carrière, qu’il n’a jamais imaginé aussi importante et aboutie.

« On ne vise pas 20 Grands Chelems, on ne vise pas la place de numéro 1 mondial… »