Tennis

Tennis : La nouvelle sortie de Roger Federer sur sa retraite !

Publié le 5 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il fera son retour sur les courts de tennis en janvier prochain à l'occasion de l'Open d'Australie après un an d'absence, Roger Federer a évoqué son avenir, affirmant qu'il ne comptait pas raccrocher plus tôt que prévu...

Si l'année avait bien commencé pour Roger Federer, avec une défaite en demi-finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic, elle s'est au fil des semaines transformée en un cauchemar. Initialement éloigné quelques mois pour une blessure survenue peu de temps après sa victoire contre Rafael Nadal lors du Match For Africa début février, le Suisse a malheureusement rechuté en juin dernier, le contraignant ainsi à mettre prématurément un terme à sa saison. Si, à 39 ans, beaucoup ont craint une retraite de la part de Roger Federer, le Suisse a récemment confirmé sa présence à l'Open d'Australie 2021, et semble bien déterminé à se battre pour son retour.

« Je ne vais pas prendre ma retraite plus tôt »