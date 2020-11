Tennis

Tennis : Nadal se désole des conditions de jeu à Paris !

Publié le 5 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Cette semaine se déroule le Masters de Paris-Bercy dans un climat particulier. Le tournoi se déroule à huis-clos à cause de la pandémie sanitaire.

Du 2 au 8 novembre, Paris-Bercy accueille le dernier Masters 1000 de la saison. Un tournoi qui se déroule, comme tous les événements sportifs professionnels, à huis clos à cause de la crise sanitaire de la Covid 19. Si Rafael Nadal s’est défait de son compatriote, Feliciano Lopez, en 16e de finale du tournoi parisien (4-6, 7-6, 6-4), gagnant ainsi sa 1000e victoire sur le circuit ATP, le Taureau de Manacor , s’est désolé de ne pas pouvoir évoluer sous les yeux des spectateurs.

« À Roland-Garros, les sensations sont vraiment différentes »