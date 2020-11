Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Gasquet rajoute un joueur au top !

Publié le 5 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Battu au 2e tour du Masters de Paris-Bercy, Richard Gasquet n’a pas tari d’éloges sur son adversaire, Diego Schwartzman.

Après un premier match maîtrisé en 1h30 contre Taylor Fritz (6-0, 3-6, 6-3), Richard Gasquet n’a, cette fois, rien pu faire au 2e tour du Masters de Paris-Bercy. Opposé à Diego Schwartzman (n°9 mondial), Richard Gasquet (n°56 mondial) n’a rien pu faire et s’est incliné 7-5, 6-3. L’Argentin de 28 ans défie Alejandro Davidovich Fokina pour une place en quart de finale, ce jeudi. Demi-finaliste du dernier Roland-Garros, Diego Schwartzman n’est pas arrivé là par hasard, selon les dires de Richard Gasquet.

Schwartzman comparé à Nadal, Federer et Djokovic