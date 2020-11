Tennis

Tennis : Le gros aveu d'Hugo Gaston après Roland-Garros !

Publié le 3 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Après ses exploits sur la terre battue de Roland-Garros, Hugo Gaston a été éliminé d'entrée par Pablo Carreño Busta à Bercy. En conférence de presse, le Toulousain a reconnu avoir eu du mal à encaisser l’exposition médiatique qui a découlé de son succès.

Pour son premier Roland-Garros, Hugo Gaston a fait son entrée en grande pompe dans le gratin du tennis. Battu en huitième de finale par Dominic Thiem, le Français avait d’abord créé l’exploit face à Stan Wawrinka au 3e tour, devenant ainsi le porte étendard du tennis tricolore Porte d’Auteuil. Forcément, son retour aux yeux du grand public pour le Masters de Paris-Bercy, dont Rafael Nadal fait figure de favori, était attendu, mais a coupé court face à Pablo Carreño Busta (6-3 ; 6-2). Le joueur de 20 ans a-t-il eu du mal à digérer l’après Roland-Garros ? C’est ce qu’il a confié en conférence de presse après son élimination, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« J’étais vraiment épuisé mentalement »