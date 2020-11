Tennis

Tennis : Rafael Nadal vainqueur à Bercy ? Le patron du tournoi répond !

Publié le 2 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur de 13 Roland-Garros, Rafael Nadal ne connaît pas le même succès à Bercy. Cette année, le numéro 2 mondial a une nouvelle occasion d'ajouter le tournoi à son palmarès.

Deux tournois, deux ambiances. A Paris, la réussite de Rafael Nadal est diverse. Le Roi de la terre battue est impérial à Roland-Garros avec 13 sacres. Le taureau de Manacor est le plus titré sur l'ocre parisienne. Loin devant les 8 victoires de Max Decugis et les 6 de Björn Borg, son dauphin ère Open. En revanche, Rafael Nadal est beaucoup moins à l'aise en indoor. Le numéro 2 mondial n'a jamais remporté le Rolex Paris Masters. Pourtant, le Majorquin s'en était approché lors de sa première participation. En 2007, Nadal s'est incliné en finale contre David Nalbandian. Sa seule finale à Paris-Bercy.

« Nadal a les armes pour le faire, il peut gagner le tournoi »