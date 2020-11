Tennis

Tennis : Les explications de Rafael Nadal sur sa routine !

Publié le 2 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Au-delà de son incroyable palmarès, Rafael Nadal est aussi connu pour ses nombreux tics sur le terrain. Le numéro 2 mondial s'est expliqué sur ses habitudes.

25 secondes. Entre deux points, le serveur a 25 secondes pour engager. Un laps de temps de plus en plus surveillé avec désormais des comptes à rebours disposés sur les courts. Ce court instant permet aux joueurs de récupérer et de préparer tactiquement le prochain point. Pour se concentrer, chaque tennisman à ses habitudes. Et certaines routines restent dans les esprits. A l'image de Maria Sharapova qui soufflait dos au court ou des innombrables rebonds de Novak Djokovic, l'attitude de Rafael Nadal est reconnaissable parmi mille.

« C'est une façon de mettre de l'ordre dans ma tête »