Tennis

Tennis : La sortie de Gilles Simon sur l'humilité de Nadal !

Publié le 1 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Rafael Nadal est défini par ses pairs comme étant l'un des joueurs les plus humbles du circuit. Sur et en-dehors des terrains. Gilles Simon fait le point sur l'attitude du numéro 2 mondial.

L'exemplarité de Rafael Nadal est souvent mise en avant. Sur le circuit ATP, le taureau de Manacor est considéré comme un joueur humble et fair-play. Ainsi, le numéro 2 mondial prend toujours au sérieux ses adversaires. Une attitude appréciée. Surtout, cette personnalité a permis au Majorquin d'atteindre les sommets. Le mois dernier, Nadal a remporté son 20e titre en Grand Chelem, le 13e à Roland-Garros. Deux records dans une course effrénée au GOAT, meilleur joueur de l'histoire. Une course à trois avec Roger Federer et Novak Djokovic.

« Il était comme un gamin, elle est là son humilité »