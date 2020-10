Tennis

Tennis : Alexander Zverev était fan de… Roger Federer !

Publié le 28 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Avec une première finale en Grand Chelem, à l’US Open, Alexander Zverev a passé un cap cette année. Alors qu’il marche sur l’eau en cette fin de saison, l’Allemand a révélé que son idole de jeunesse n’était autre que Roger Federer.

Battu en huitième de finale à Roland-Garros, Alexander Zverev a visiblement eu du mal à digérer sa défaite en finale de l’US Open face à Dominic Thiem. Mais ses deux titres consécutifs lors des tournois de Cologne montrent que tout cela est derrière lui. L’allemand devrait même prendre part aux Masters de Paris puis de Londres pour achever sa saison. Le joueur de 23 ans tient solidement son rang dans le Top 10 mondial, attendant son heure, et le déclin du « Big 3 » incarné par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Ce dernier semble d’ailleurs avoir une place particulière dans l’esprit du jeune tennisman.

« Il incarnait tout ce que je voulais être »