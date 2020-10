Omnisport - Tennis

Tennis : Gilles Simon dézingue Roger Federer !

Publié le 28 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

En plus de vingt ans de carrière, Roger Federer s’est forgé l’un des plus beaux palmarès de l’Histoire du Tennis. Pourtant, selon Gilles Simon, ancien numéro 6 mondial, soutient que Federer a eu un aspect négatif sur la France.

Même quand il ne joue pas, il fait parler de lui. Roger Federer n’a plus joué depuis mars dernier, avant le confinement. Le Suisse avait, en effet, annoncé en juin qu’il mettait un terme à sa saison pour soigner son genou droit. Il devrait bien revenir en 2021 pour tenter d’élargir encore un peu plus un palmarès qui parle pour lui. 20 Tournois du Grand Chelem, dont 8 Wimbledon, médaille d’or aux JO ou encore joueur ayant gardé le plus longtemps la 1ère place du classement ATP (310 semaines). Pourtant, selon Gilles Simon, la carrière du Suisse n’a pas eu que des avantages pour le tennis, notamment en France.

« Il nous a fait perdre vingt ans ! »