Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… Gilles Simon a un avis surprenant !

Publié le 27 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

À l’approche plus ou moins tardive de leurs retraites respectives, difficile de déterminer qui de Djokovic, Federer ou Nadal sera le meilleur tennisman de l’histoire. Gilles Simon s’est lui aussi exprimé sur le trio.

Avec vingt titres chacun en Grand Chelem, Rafael Nadal et Roger Federer figurent tout en haut de la planète tennis. Derrière eux, un prétendant de renom à la dent longue, Novak Djokovic et ses dix-sept couronnes. La lutte fait rage entre les trois meilleurs tennismen de l’histoire pour déterminer lequel sera le plus grand à la fin. Dans ce débat, les avis sont aussi nombreux que divergents, et il est difficile de se soustraire à la question. Tombé pour son plus grand désarroi dans la même génération que le trio, Gilles Simon s’est frotté à de nombreuses reprises à ses bourreaux, et c’est tout logiquement qu’il s’est exprimé sur le sujet.

« Ils sont plus forts tous les jours »