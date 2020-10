Tennis

Tennis : Les vérités d'Andy Murray sur la retraite de Federer !

Publié le 18 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Andy Murray pense que Roger Federer sera le premier membre du « Big 4 » à prendre sa retraite. Toutefois, le Britannique a indiqué qu’il pourrait se retrier dans un avenir proche à cause de sa hanche.

Les statistiques sont hallucinantes. Sur les 63 derniers Grand Chelem organisés, 56 ont été remportés par le « Big 4 » constitué de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Ces quatre joueurs continuent d’imprimer leur supériorité sur le circuit comme l’illustre le dernier Grand Chelem en date, Roland-Garros. La finale a, en effet, opposé Rafael Nadal à Novak Djokovic. Mais le temps passe et l’heure de la retraite approche pour les membres du « Big 4 ».

« Le premier à prendre sa retraite ? Federer, à moins que… »