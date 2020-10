Tennis

Tennis : Nadal, Federer... L'entraîneur de Djokovic fait une annonce sur son avenir !

Publié le 14 octobre 2020 à 11h35 par B.C.

Alors que Novak Djokovic a raté l'occasion dimanche de rattraper son retard sur le nombre de Grand Chelem remporté, son entraîneur estime que le Serbe a encore quelques années pour dépasser Roger Federer et Rafael Nadal.

Au terme d'une prestation remarquable face à Novak Djokovic ce dimanche, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros. Un succès qui lui permet d'égaler le record de 20 titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer et de prendre ses distances avec Djokovic, vainqueur de 17 titres. Le Serbe a donc raté une occasion de se rapprocher de ses deux rivaux, mais aux yeux de Goran Ivanisevic, Djokovic a encore quelques années pour rattraper Nadal et Federer.

« Je suis sûr que Novak a encore au moins trois ans pour se battre pour le Grand Chelem »