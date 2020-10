Tennis

Tennis : Rafael Nadal rend un bel hommage à Roger Federer !

Publié le 12 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Sacré à Roland Garros hier, Rafael Nadal a non seulement remporté son 13e sacre, mais il a également rejoint Roger Federer au nombre de Grand Chelem remporté, avec 20 sacres. L'Espagnol s'est déclaré honoré de rejoindre la légende Suisse.

Facile vainqueur de Novak Djokovic en finale, Rafael Nadal a remporté son 4e sacre consécutif à Roland Garros ce dimanche, le 13e de sa carrière. Un nouveau titre du Grand Chelem, qui lui a permis de se hisser au niveau de Roger Federer avec 20 Grands Chelems chacun. A respectivement 34 ans et 39 ans, Rafael Nadal et Roger Federer ne comptent pas prendre leur retraite pour le moment, et espèrent bien pouvoir continuer à rivaliser avec Novak Djokovic et la nouvelle génération dans les années à venir. Alors que Roger Federer l'a chaleureusement félicité après son titre, Rafael Nadal a à son tour rendu hommage au Suisse.

« Rejoindre Roger et être à 20 Grands Chelems, c'est un honneur »