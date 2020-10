Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme après sa qualification en finale de Roland-Garros !

Publié le 9 octobre 2020 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il a triomphé de Diego Schwartzman ce vendredi en demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a confié toute sa joie d’atteindre une nouvelle fois la dernière marche du tournoi.

Et de treize pour Rafael Nadal ! Très solide ce vendredi après-midi malgré quelques erreurs dans son jeu, le tennisman espagnol de 34 ans s’est défait de l’Argentin Diego Schwartzman (6-3 ; 6-3 ; 7-6). Ainsi, le Majorquin disputera dimanche sa treizième finale de Roland Garros, contre Stéfanos Tsitsipás ou Novak Djokovic pour s’adjuger sa treizième victoire au tournoi de la Porte d’Auteuil. Plus encore, alors qu’il n’a jamais perdu la moindre finale à Roland Garros, Rafael Nadal aura ce dimanche l’occasion d’égaler les vingt victoires en Grand Chelem de Roger Federer.

« C'est incroyable d'être à nouveau en finale de Roland Garros »