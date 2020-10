Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal s'agace sur les conditions de jeu !

Publié le 7 octobre 2020 à 9h35 par La rédaction

Qualifié pour les quarts de finales à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est, à son tour, plaint des conditions de jeu.

Lundi soir, Rafael Nadal est entré sur le court central de Roland-Garros à 22h37, pour disputer son huitième de finale contre le jeune Italien, Jannik Sinner. Un match qu’il a remporté au bout de la nuit à 1h26 du matin (7-6, 6-4, 6-1), soit la rencontre la plus tardive de l’histoire de Roland-Garros. Au-delà de l’horaire, l’Espagnol est surtout déçu d’avoir dû batailler dans le froid.

« C'est dangereux pour nos corps de jouer dans ces conditions. »