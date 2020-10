Tennis

Tennis - Roland-Garros : La grosse annonce du clan Nadal sur son prochain adversaire

Publié le 6 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

En quart de finale de Roland-Garros, Rafael Nadal est opposé à Jannik Sinner. Le jeune Italien est promis à un grand avenir, y compris par Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur du numéro 2 mondial.

C'est l'autre révélation de ce Roland-Garros. Comme Hugo Gaston, Jannik Sinner participe pour la première fois au tournoi. Alors que le Français a fait tomber Wawrinka avant de livrer une incroyable opposition à Thiem, le prodige italien a fait craquer Goffin et Zverev. Et ce mardi, le 75e mondial fera désormais face à Rafael Nadal, douze fois vainqueur du tournoi. En quête d'un 20e Grand Chelem, pour égaler le record de Roger Federer, le taureau de Manacor devra donc écarter un jeune joueur insouciant et en pleine confiance.

« Il est à coup sûr candidat à devenir numéro 1 mondial »