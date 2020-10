Tennis

Tennis - Roland-Garros : Quand l'oncle de Nadal place Djokovic favori !

Publié le 6 octobre 2020 à 10h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont en course pour remporter Roland-Garros, l'oncle de l'Espagnol assure que les conditions particulières du tournoi parisien favorisent Djokovic.

Sans surprise, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont toujours en course pour remporter cette édition automnale de Roland-Garros. Après avoir battu Sebastian Korda, l'Espagnol affrontera Jannik Sinner ce mardi en quart de finale, tandis que Djoko affrontera mercredi un compatriote de Nadal en la personne de Pablo Carreño Busta. Les deux hommes ne sont pas dans le même tableau et ne pourront se retrouver qu'en finale, mais la route est encore longue, notamment pour Nadal qui pourrait retrouver Dominic Thiem en demi. Interrogé sur la suite du tournoi, Toni Nadal avoue que les conditions particulières de ce Roland-Garros n'arrangent gère son neveu.

« Je pense que c’est Djokovic qui est le plus favorisé par les nouvelles balles »