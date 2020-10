Tennis

Tennis - Roland-Garros : Ce jeune prodige lance un avertissement à Rafael Nadal !

Publié le 5 octobre 2020 à 12h35 par A.D.

Bourreau d'Alexander Zverev, Jannik Sinner aura la lourde tâche de se frotter à Rafael Nadal en quart de finale de Roland-Garros. Avant d'affronter le numéro 2 mondial, le prodige de 19 ans a fait passer un message.

A la surprise générale, Jannik Sinner a fait tomber Alexander Zverev ce dimanche à Roland-Garros. Grâce à cette victoire, le prodige italien a validé son ticket pour les quarts de finale du Grand Chelem français. Et pour ce grand rendez-vous, Jannik Sinner devra faire face à Rafael Nadal. Avant de se mesurer au numéro 2 mondial ce mardi, le jeune talent de 19 ans a annoncé la couleur.

«Lors du prochain match, je tâcherai de jouer mon meilleur tennis»